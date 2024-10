Bologna, alle 15 il derby emiliano contro il Parma: le ultime

Dopo la sconfitta con onore in Champions League contro il Liverpool, il Bologna cerca un pronto riscatto in campionato. Avversario di giornata sarà il Parma, in un derby emiliano tutto da vivere. Vincenzo Italiano in difesa dovrà fare a meno dello squalificato Lucumì, al suo posto favorito Posch che potrebbe slittare al centro con l’impiego di Holm sulla fascia. Potrebbero riportare Orsolini e Castro per far posto a Iling Jr e Dallinga. Le ultime novità:

BOLOGNA-PARMA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Posch, Beukema, Miranda; Aebischer, Freuler; Illing jr, Urbanski, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Sohm, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.