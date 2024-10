Arrivano aggiornamenti importantissimi in casa Inter, sulle condizioni fisiche di Marcus Thuram che ieri aveva accusato un problema alla caviglia destra. Le notizie sono positive per i nerazzurri: come riporta l’Equipe in Francia, l’attaccante si è sottoposto oggi a dei controlli che non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti della caviglia. Il giocatore sarà regolarmente convocato in nazionale.