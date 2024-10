Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 tra il Monza e la Roma concentrandosi sul rigore negato nel finale ai giallorossi per uno step on foot ai danni di Baldanzi. Ecco le parole del dirigente giallorosso a Sky Sport: “Quanto successo oggi è inaccettabile, è un rigore chiaro. Perché il Var non è intervenuto? Esigo rispetto per tutti, c’è molta frustrazione nello spogliatoio per quanto successo. Vogliamo rispetto“.