Juventus, niente Nazionale per Koopmeiners

Convocato per le prossime gare di Nations League dell’Olanda, il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners non farà parte della squadra di Ronald Koeman. Il numero 8 della formazione bianconera ieri è uscito alla fine del primo tempo per un problema fisico: una botta al costato presa a Lipsia, il cui dolore ne ha reso necessaria l’uscita dal campo.

Nonostante il centrocampista abbia raggiunto il ritiro dell’Olanda in mattinata, il fastidio al costato è stato giudicato troppo persistente per garantire la presenza del giocatore nelle due partite. Per questo motivo Koopmeiners è stato ri-spedito a Torino dove potrà recuperare serenamente dal problema fisico, in vista della gara contro la Lazio in programma il prossimo 19 ottobre.