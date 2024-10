Lacrime per un ex attaccante della Nazionale italiana, lutto nel calcio

Ancora un immenso dispiacere per il mondo del calcio italiano. I tifosi si sono stretti intorno all’ex attaccante azzurro

Non il miglior auspicio per il ritorno in campo della Nazionale italiana che sarà presto di nuovo protagonista in Nations League. Un brutto lutto si è abbattuto su un ex azzurro che negli anni 80 ha avuto modo di disputare una decina di partite con l’Italia.

Intanto gli azzurri di Spalletti sono partiti alle grande dopo aver battuto prima la Francia, con un sontuoso 1-3 in trasferta, e poi Israele, per 2-1 in casa. Primo posto nel proprio girone e voglia di continuare a stupire per gli azzurri che sono già pronti per tornare in campo, i prossimi appuntamenti sono fissati per giovedì 10 e lunedì 14 ottobre, giorni in cui la Nazionale affronterà rispettivamente Belgio e Israele.

In ballo, come detto, non c’è solo la voglia di confermarsi la squadra da battere ma anche una memoria da onorare. In queste ore il calcio e i suoi tifosi sono stati colpiti da un lutto: grandissimo dispiacere per l’ex attaccante che è stato da poco protagonista di una perdita che lascerà dentro di sé un segno indelebile. Tutti gli amanti di questi sport si sono stretti intorno a lui per fargli sentire la propria vicinanza.

Calcio, la perdita è devastante: ex Nazionale senza parole

Dire addio ai propri cari è una delle cose più difficili e dolorose in assoluto, purtroppo lo è ancora di più in età ancora relativamente giovane. Lutto indescrivibile per l’ex attaccante azzurro Giuseppe Galderisi che proprio in queste ore ha visto la sua ex moglie chiudere gli occhi per sempre.

Da tempo era alle prese con problemi di salute piuttosto gravi e alla fine si è dovuta arrendere alla malattia. Aveva appena 59 anni Perla Mazzolini quando si spenta a causa di un brutto tumore che la tormentava ormai da troppo tempo. L’ex signora Galederisi era una donna che amava passare le sue giornate stando in mezzo alla gente e fu proprio questa sua particolarità a spingerla ad aprire un’attività in quel di Padova.

Nella città veneta aveva un bar che gestiva con grande entusiasmo. In seguito ha deciso di cambiare vita trasferendosi a Cremona, ed è stato lì che ha Perla ha passato gli ultimi giorni di vita in compagnia delle persone che amava. Grande la sofferenza anche di Giuseppe Galderisi, noto per aver collezionato diverse presenze in azzurro e soprattutto per aver vinto lo scudetto con l’Hellas Verona al termine della stagione 1984/85.

I due erano amatissimi e particolarmente ricercati visto che negli anni novanta la coppia rappresentava uno degli obiettivi principali dei paparazzi. Il ricordo di loro due insieme rimarrà per sempre impresso nella mente di chi ha avuto il piacere di viverli da vicino, al netto poi della fine del rapporto avvenuto una manciata d’anni fa.