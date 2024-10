Novak Djokovic fa piangere tutti, decisione definitiva poco fa

Novak Djokovic ha letteralmente fatto commuovere tutti dopo la decisione definitiva arrivata poco fa. Lodevole il gesto del tennista serbo

Novak Djokovic è alle prese con la definizione dei piani futuri della sua carriera. Non è stato un grande anno per lui, tutt’altro. Un 2024 senza sussulti in cui sono arrivate solo delusioni, specialmente nei grandi Slam. Non ha partecipato a vari tornei e, in quelli a cui ha preso parte, non ha di certo brillato, ad esclusione di Wimbledon dove comunque è riuscito a raggiungere la finale.

Inevitabile il calo nel ranking ATP dove è passato dal primo posto all’attuale quarto. Nelle prossime settimane è prevista un’ulteriore discesa che potrebbero addirittura portarlo fuori dalla top ten per fine anno. L’unica eccezione è stato l’oro all’Olimpiade di Parigi, l’unico trofeo che gli mancava in una carriera ricca di successi e trionfi. Era il vero obiettivo che aveva per quest’anno ed è stato centrato. Di sicuro però i prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa fare nel futuro. La strategia sembra ormai definita comunque, come ribadito dallo stesso tennista a margine dell’impegno in Davis di settembre con la Serbia.

Djokovic, la decisione che fa commuovere tutti: ecco cosa farà

Il tennista serbo è stato chiaro. Vuole continuare quanto più a lungo possibile e per questo inizierà a gestirsi, giocando meno tornei, probabilmente solo quelli principali insieme alla Coppa Davis. Intanto Nole, nelle ultime ore, è stato protagonista di un gesto che ha davvero commosso tutti.

Ben nota è la generosità dell’ex numero uno al mondo, sempre molto legato alla patria, ovvero alla sua Serbia. Proprio lì è operativa una sua Fondazione, che si occupa di solidarietà e inclusione. La Fondazione Novak Djokovic si è resa protagonista di un bellissimo gesto in occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo celebrato nei giorni scorsi.

L’Ambasciata d’Italia a Belgrado, infatti, in collaborazione con Fondazione Intesa e la sopraccitata Fondazione Djokovic, ha organizzato una partita a scopo benefico per il 5 ottobre tra la Nazionale italiana cantanti e attori e una rappresentativa di veterani della Stella Rossa di Belgrado. Il devoluto della gara benefica sarà impiegato per la costruzione di un asilo in Serbia, come desiderato da Novak e dalla sua Fondazione. Lodevole l’iniziativa che ha commosso i fan, mostrando ancora una volta quanto Djokovic sia dedito al sociale e alle iniziative benefiche.