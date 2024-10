Verità sconcertante su Valentino Rossi: rivelazione clamorosa

Colpo di scena incredibile su Valentino Rossi, la rivelazione sconvolge i tifosi: spunta un annuncio

Sono passati ormai diversi anni dalla fine della carriera di Valentino Rossi, ma le imprese del fuoriclasse di Tavullia riecheggiano ancora nella mente e nei cuori di tanti appassionati di motociclismo. Nessun campione dopo di lui è riuscito a regalare le stesse emozioni, complice una personalità fuori dal comune, nel bene o nel male. Su di lui e sulle sue gesta tantissimi dettagli sono stati svelati nel corso del tempo. L’ultima rivelazione ha però lasciato totalmente a bocca aperta i suoi tifosi: nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

Non si può negare che Rossi sia stato uno dei piloti più iconici ed originali della storia del motociclismo, in grado di fare del suo nome e del suo numero di moto un marchio di fabbrica, una vera e propria azienda alimentata da tanti collaboratori fedelissimi e di lungo corso. Se Rossi è diventato Rossi lo deve al suo incredibile talento, trasformato in storiche vittorie, ma anche alle livree delle sue moto, all’esuberanza delle sue esultanze, e ovviamente a quei caschi diventati dei veri e propri pezzi di collezione da museo.

Caschi firmati da veri artisti della Mig Babol, tra cui Aldo Drudi, disegnatore di grandissimo talento e anche amico di lunga data di Rossi e della sua famiglia. Un mentore più che un collaboratore in grado di ispirare Valentino fuori dalla pista ma anche in alcune gesta storiche che ancora oggi fanno battere il cuore a tutti i tifosi del pilota numero 46.

Retroscena incredibile su Valentino Rossi: ecco com’è nata quella strana esultanza

A parlare di Valentino Rossi, con l’affetto che si confà a un’amicizia come la loro, è stato proprio Aldo Drudi in una lunga e interessante intervista rilasciata ai microfoni di ‘Mowmag.com’. Il noto artista, uno dei creatori di quell’estetica che ha reso Rossi un pilota altamente riconoscibile anche in pista, ha svelato come sia nato il suo rapporto con Vale e anche, e soprattutto, che tipo di peso abbia avuto lui in prima persona nei comportamenti di Rossi.

Nonostante la differenza di età, Valentino e Aldo sono diventati amici fin da subito, grazie al padre Graziano, che lo portava con sé quando andava a trovare Drudi per parlare di mille progetti. All’epoca il bambino Rossi preferiva però andare a giocare con i modellini delle macchine che lo stesso Aldo aveva colorato e faceva trovare sempre pronti per lui.

L’artista che ha, tra l’altro, creato l’iconico casco Sole-Luna ha quindi raccontato un retroscena clamoroso che fa intuire chiaramente quanto Vale gli abbia sempre voluto bene e si sia sempre fidato dei suoi consigli: “Non so dirvi quale sia stato il mio lavoro preferito, ma posso rivelare una cosa che mi ha dato particolare soddisfazione. Quando Vale a Jerez andò a pis*iare nel bagno chimico lo fece su un mia idea“.

Incredibile ma vero, l’esultanza più folle di Valentino Rossi, quella del Gran Premio di Jerez del 1999, quella corsa folle in bagno davanti a un pubblico estasiato, si deve proprio a Drudi. L’ennesimo capolavoro di un uomo che rimarrà per sempre legato al nome di uno dei piloti più iconici di tutti i tempi.