Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: “Il Pineto sceglie l’allenatore. Vi abbiamo parlato dei contatti in corso con Maiuri con probabile incontro nelle prossime ore. Il Pineto vuole convincerlo, ma Maiuri potrebbe aspettare altri club (Crotone in testa). In lizza c’è anche Ivan Tisci, ultima esperienza a Cerignola, che ha già avuto un dialogo con il club abruzzese”.