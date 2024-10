Si è spento poco fa un eroe della Nazionale, lutto nel calcio

Calcio internazionale in lutto: si è spenta poche ore fa una delle leggende della Nazionale, tifosi in lacrime per questa grave perdita

Terribile lutto nel mondo del calcio che perde quella che è stata una vera e propria icona non solo per la propria nazionale, ma anche per tutto il movimento calcistico internazionale.

A piangere in particolar modo è il calcio olandese che ha dovuto dire addio in queste ore ad uno degli eroi dell’Olanda che ha fatto la storia assieme ad uno come Johan Cruyff, vale a dire Johan Neeskens. All’età di 73 anni, l’ex centrocampista si è spento mentre si trovava in Algeria per il progetto “WorldCoaches” della KNVB. La Federcalcio olandese ha annunciato il suo decesso a seguito di un malore.

Il “secondo Johan”, così chiamato per distinguerlo dall’intramontabile Cruyff, è stato uno dei massimi esponenti del calcio totale, divenuto un modello che ha fatto la storia nel mondo del pallone al quale si sono ispirati tantissimi allenatori e club. La notizia è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno non solo per il movimento calcistico olandese, ma per quello internazionale in generale che perde una delle sue figure di spicco e che difficilmente verranno dimenticate.

Lutto nel calcio olandese: addio al “tuttocampista” Johan Neeskens

Come Cruyff, Johan Neeskens è stato un perno fondamentale per la nazionale oranje, in particolare quella di Rinus Michels che rivoluzionò del tutto grazie al calcio totale. L’ex centrocampista era considerato il motore di quella nazionale, tanto da essere definito il “tuttocampista” degli Oranje, occupando praticamente ogni zona del centrocampo e non solo, passando dall’essere mediano ad attaccante aggiunto in poco tempo.

Non a caso, Neeskens firmò 17 gol in 49 presenze con la maglia della nazionale olandese, numeri importanti per un centrocampista dell’epoca, mostrando grandi capacità balistiche che lo rendevano diverso dai giocatori che occupavano il suo stesso ruolo. La notizia della sua morte ha scioccato i tifosi e ad annunciarla è stata la Federcalcio olandese, la KNVB, che gli ha reso omaggio con un’emozionante messaggio di cordoglio, definendo Neeskens una delle sue più grandi icone e che lo resterà per sempre.

Oltre che con la nazionale olandese, con la quale ottenne due medaglie d’argento ai Mondiali, Neeskens ha lasciato il segno anche a livello di club, giocando in due club blasonatissimi come Ajax e Barcellona al fianco di Cruyff. Le due società pure si sono unite al cordoglio funebre per la scomparsa del “tuttocampista” oranje, mostrandosi entrambe addolorate per questa terribile perdita che ha sconvolto l’intero mondo del calcio.