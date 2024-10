Annuncio da brividi: sono guai seri per Verstappen

Il pilota della Red Bull adesso è davvero in grossi guai: Verstappen, l’annuncio ha lasciato di stucco i tifosi

Il clima in casa Red Bull è sempre più incerto. La realtà dei fatti, sin dall’inizio di questa stagione, è tutt’altro che tranquilla, nonostante gli ultimi anni di dominio.

La tensione è crescente tra Christan Horner e Jos Verstappen, coltivata dai continui attacchi del papà di Max al Team Principal, reo di aver assunto delle decisioni assai discutibili che stanno effettivamente compromettendo la stagione in quel di Milton Keynes. Verstappen è primo, con merito, con 52 punti di vantaggio su Norris a 6 GP dal termine. L’appuntamento di Austin tra poco più di una settimana sarà cruciale per l’assegnazione del Mondiale piloti a dicembre ma intanto – dopo una apparente tregua per favorire la corsa al quarto titolo di Max – è tornato il gelo tra Jos e Horner.

In particolar modo Verstappen ha deciso di rilasciare alcune pesanti dichiarazioni e al centro di tutto c’è sempre il Team Principal: si prospetta un finale di stagione rovente che potrebbe riportare in auge la possibilità che alla fine Max lasci la Red Bull prima della scadenza fissata al 2028. Uno scenario non del tutto accantonato, nonostante le recenti affermazioni di Toto Wolff, il più grande estimatore del campione olandese, che nei giorni scorsi ha smentito la possibilità di vederlo in Mercedes nel 2026.

Verstappen, attacco durissimo: “Non tiene la bocca chiusa”

Gli addii di Adrian Newey, Wheatley e Courtenay hanno lasciato di stucco Jos Verstappen che è tornato alla carica. “In troppi sono andati via, così non va bene. E sull’argomento sorvola sempre”. A proposito dell’ennesima frecciata del papà di Max, è tornato a parlare un grande ex protagonista del Circus.

Gunther Steiner, ex Team Principal della Haas, è intervenuto ai microfoni di ‘GPBlog’. E le sue parole sono state assolutamente una frecciata a Jos e alla durezza dei suoi continui attacchi ad Horner: “Christian ha una visione molto chiara su queste cose, di solito. Sono un pò confuso. Penso che lui e Jos dovrebbero trovare un punto d’incontro per aiutare Max a vincere il Mondiale, al momento non lo stanno aiutando”. Parole che, effettivamente, rispecchiano in maniera abbastanza veritiera quella che è la situazione in casa Red Bull.

Poi l’attacco nemmeno tanto velato a Jos: “Quando è frustrato non riesce a tenere la bocca chiusa, lo sappiamo. Non è una critica ma non so se possa aiutare effettivamente Max”. Steiner ha poi concluso sottolineando come Jos conosca le conseguenze delle sue parole.