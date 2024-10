Nations League, Italia-Belgio: le possibili scelte di Spalletti e Tedesco

Dopo i successi contro Francia (3-1) e Israele (2-1), l’Italia del CT Luciano Spalletti torna in campo questa sera per il terzo impegno di UEFA Nations League 2024-25. L’Italia sfiderà i Diavoli rossi del Belgio, Spalletti ha ancora diversi dubbi di formazione ma sembra convinto a riproporre il 3-5-1-1. L’attacco azzurro sarà affidato a Mateo Retegui, in gran forma in queste ultime settimane con la maglia dell’Atalanta. Dall’altra parte non ci sarà Romelu Lukaku, Domenico Tedesco dovrebbe affidarsi ad Openda. Ecco le probabili formazioni delle due squadre: