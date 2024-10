Nations League, il programma di stasera: in campo Francia e Inghilterra

Sosta dei campionati che lasciano spazio in questi giorni alle gare di Nations League. Si parte oggi con diverse sfide in programma.

Per la Lega A da cartellino ovviamente è la partita dell’Italia che sfiderà il Belgio di Domenico Tedesco. Gli azzurri vogliono confermare il primo posto, con una vittoria invece il Belgio agguanterebbe proprio l’Italia a quota 6 punti. Nell’altra sfida del girone la Francia sarà ospite di Israele.

In campo anche la Lega B con l’Inghilterra che affronterà la Grecia in uno scontro diretto per il primo posto in classifica: entrambe, infatti, sono a 6 punti nel raggruppamento. Nello stesso girone, l’Irlanda farà visita alla Finlandia.

Nel gruppo 3 della Lega B in campo l’Austria che ospiterà il Kazakhistan, mentre la Slovenia farà visita alla Norvegia. Nel gruppo 4 della Lega C ci saranno due sfide: Lettona-Macedonia del Nord e Isole Far oer-Armenia. Per la Lega D, infine, San Marino farà visita a Gibilterra.