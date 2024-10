Nations League, si continua domani: tocca a Germania e Olanda

Il programma della Nations League continuerà nella giornata di domani con diverse sfide da palinsesto e diverse big in campo.

Per il gruppo 3 della Lega A scenderà in campo la Germania, che sarà impegnata sul campo della Bosnia Erzegovina. La squadra di Julian Nagelsmann, attualmente a quota 4 punti, vuole consolidare il primato in classifica. Stesso obiettivo dell’Olanda che andrà in trasferta in Ungheria: anche la nazionale olandese è prima a 4 punti e vuole provare a confermarsi.

Per il gruppo 1 della Lega B andrà in campo l’Albania, di scena sul campo della Repubblica Ceca. L’Ucraina sfiderà invece la Georgia. Due sfide in programma anche per quel che riguarda il Gruppo 4 della Lega B, il Galles sarà ospite dell’Islanda mentre la Turchia ospiterà il Montenegro. Infine, per il Gruppo 1 della Lega C ecco due sfide: Estonia-Azerbaijan e Slovacchia-Svezia.