Paolo Maldini: “Daniel merita questa occasione”

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ Paolo Maldini ha rilasciato una breve dichiarazione sulla prima in maglia azzurra di suo figlio Daniel che stasera potrebbe fare l’esordio in Italia-Belgio: “Daniel ha sempre lavorato duro e oggi si merita questa occasione. Ha senza dubbio una qualità che non è comune nel calciare, nel vedere il gioco e fisicamente è cresciuto. Non è facile portare questo cognome, dovrà essere forte in questa cosa“. Nel match di questa sera tra l’Italia e il Belgio Daniel Maldini parte inizialmente dalla panchina.