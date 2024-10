Cuore infranto per Hamilton: tristezza assoluta

Lewis Hamilton ha lasciato davvero senza parole il mondo intero con le sue ultime dichiarazioni: un velo di tristezza che traspare chiaramente

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, è ancora al centro della scena in Formula 1 e dopo una carriera di successo la sua voglia di vincere non si è ancora spenta. Tuttavia la sua vita non è stata solo rose e fiori e psicologicamente ha dovuto lavorare molto.

Numeri alla mano Sir Lewis è il pilota più vincente della storia della Formula 1. Il numero dei titoli mondiali è uguale a quello di Michael Schumacher ma tutte le altre statistiche sono superiori. La sua “era” nella Mercedes è stata la più longeva nel Circus, con un periodo di imbattibilità che rimarrà impresso negli annali del Motorsport.

Quando uno pensa ad Hamilton pensa anche al glamour, al personaggio che c’è dietro la pista, ad un uomo in grado di avere un grandissimo seguito sui social, come un vero influencer. Attivista per i diritti civili, in prima linea per il problema ambientale e il cambiamento climatico, sempre ponto ad aiutare anche i piloti meno fortunati. Eppure per il fenomeno inglese non è stato tutto rose e fiori e il percorso prima della Formula 1 è stato molto tortuoso.

Hamilton non proviene da una famiglia ricca e per farsi spazio in un ambiente come quello dei motori ha dovuto lavorare sodo. In questa lunga via verso il successo ci sono stati momenti anche di tristezza e difficoltà psicologica, come confessato dal diretto interessato in una recente intervista al ‘Sunday Times’.

L’aver lottato per i suoi problemi di salute mentale non è una macchia da nascondere ma anzi un modo per sembrare ancora più umano. Se anche un numero 1 come lui è alle prese con questo tipo di problemi figuriamoci le persone normali. Confessarlo a mezzo stampa può essere un modo per aiutare anche gli altri.

Anthony Davidson si schiera dalla parte di Hamilton: “Le sue parole aiutano anche me”

Chi è rimasto particolarmente colpito dalle parole di Hamilton è un suo ex collega, ovvero Anthony Davidson, attuale commentatore di ‘Sky UK’. I due avevano cominciato insieme nei kart e quindi si conoscono da molto tempo. Le dichiarazioni di Lewis hanno rattristato Davidson che però si è dichiarato “orgoglioso” del coraggio del connazionale.

Nel podcast di ‘Sky Sports’, Davidson ha voluto esprimere la sua vicinanza a Lewis: “Sono orgoglioso che abbia fatto coming out e abbia parlato di salute mentale”.

Poi aggiunge: “Pensare che quando correvamo sui kart lui stesse attraversando quei difficili momenti mi rattrista. Ho sofferto anche io di ansia e attacchi di panico in auto, ed è terribile. Il fatto che Lewis Hamilton ne parli dà la sicurezza anche a me di poterne parlare”.