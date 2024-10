Il retroscena: Balotelli, c’è l’ok di Gilardino. Ma anche il precedente de Gea

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, Mario Balotelli è un nome spendibile per il Genoa, attenzione però al precedente di De Gea.

Il retroscena, la news

Alberto Gilardino gradisce Mario Balotelli, confermando quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri. E anche l’attaccante ha dato un’apertura di massima nel corso di una telefonata con l’allenatore, il problema non sarebbe economico considerato il desiderio dell’attaccante classe 1990 di rimettersi in gioco. Cosa serve adesso? L’apertura della società che ha messo in difficoltà Gilardino durante il mercato estivo, che ha perso tre pezzi importanti come Martinez, Gudmundsson e Retegui non sostituendoli tutti nel migliore dei modi e che sta vivendo un momento molto difficile. Ieri vi avevamo parlato di pista concreta ma senza accordi definitivi, proprio così. C’è la reciproca volontà ma serve il placet della proprietà. La stessa proprietà che ha fatto saltare de Gea, per la felicità della Fiorentina, e che ha operato sul mercato in modo confusionario a prescindere dal budget. Errori che adesso il Genoa sta pagando. Vedremo adesso se arriverà a un’apertura rispetto a una scelta tecnica già fatta.