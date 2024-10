Luciano Spalletti non vuole farsi trovare impreparato e con una rosa corta in vista della prossima sfida della Nazionale in Nations League contro Israele. Il CT, considerata la squalifica di Lorenzo Pellegrini a seguito dell’esplosione di ieri, ha deciso quindi di convocare Nicolò Zaniolo.

L’attaccante dell’Atalanta raggiungerà il ritiro di Coverciano alle 16 e completerà il gruppo a disposizione del CT per la gara contro Israele a Udine.