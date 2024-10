Sinner-Alcaraz, il gesto in pubblico scatena un putiferio: è ufficiale

Il paragone tra Sinner-Alcaraz e i Big 3 continua a far discutere: l’ultimo post social scatena di nuovo questo dibattito

Inutile girarci intorno: era dai tempi dei Big 3 che il tennis non viveva un momento così esaltante e positivo (anche a livello di impatto sul pubblico mondiale). Il merito va a due giovani tennisti che sono stati capaci di compiere meraviglie sui campi di mezzo mondo: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dominatori del ranking Atp.

Della loro rivalità se ne parla da almeno un paio di anni, dai loro primissimi incontri: gli appassionati di tennis già avevano capito che sarebbero stati loro due a scrivere pagine importanti di questo sport. Non a caso, questo 2024 porta la loro firma: Roland Garros e Wimbledon allo spagnolo, Australian Open e Us Open all’azzurro. Tutto secondo i pronostici di inizio anno.

In merito alla loro qualità tennistica, l’ex campione svedese Mats Wilander aveva ammesso di ritenere le loro gesta sul campo superiori rispetto a quelle di Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer dei tempi migliori. Un paragone molto azzardato secondo il punto di vista di un altro ex tennista.

Alcaraz-Sinner, Dolhopolov risponde a Wilander: “Big 3 di un livello molto più alto”

Recentemente, Alcaraz ha superato Sinner in finale a Pechino dopo una gara estenuante e durata ben tre ore. E dopo la sfida sul cemento cinese, Wilander aveva subito commentato affermando di ritenere quasi insuperabile il loro livello di tennis, paragonandolo appunto a quello dei Big 3. Ma a detta di molti esperti di questo sport, le parole del vincitore di sette Grandi Slam sono apparse piuttosto azzardate e fuori contesto.

Uno dei primi a commentare le dichiarazioni dello svedese è stato Aleksandr Dolhopolov, tennista ucraino che in carriera ha raggiunto la posizione numero tredici (nel gennaio 2012). A seguito delle dichiarazioni di Wilander, tramite un post social su X (ex Twitter) ha subito contestato il pensiero, affermando che ritiene ancora oggi i Big 3 di un livello superiore rispetto a chiunque.

“Tendo a essere fortemente in disaccordo, i Big 3 avevano un livello molto più elevato di utilizzo delle altezze, dei cambiamenti di ritmo e di ricerca degli angoli. In una buona giornata non sceglierei mai le star presenti attualmente“. Così Dolhopolov, che continua a essere dell’idea che Federer, Djokovic e Nadal rimangono insuperabili da qualsiasi punto di vista. Spetta ora chiaramente a Alcaraz e Sinner avvicinarsi a loro e conquistare quello che hanno conquistato.