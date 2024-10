Bagnaia ko, gesto sconcertante in diretta tv

Pecco Bagnaia e Jorge Martin di nuovo in lotta per il Mondiale. Lo spagnolo ha trovato un valido “alleato”

L’ultimo weekend in Giappone ha totalmente sorriso a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica e vincitore degli ultimi due titoli iridati ha infatti fatto l’en-plein, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio ‘classico’. Un doppio successo che ha permesso al pilota torinese di ridurre sensibilmente il divario dal leader del Mondiale, Jorge Martin: lo spagnolo – partito dall’undicesima posizione a Motegi dopo una caduta nella Q2 – ha ora un vantaggio di 10 punti sul rivale.

Esattamente come avvenuto lo scorso anno anche questo Mondiale regalerà molto probabilmente una super sfida tra Bagnaia e Martin fino all’ultimo GP. Nella lotta iridata, un assist per Martin arriva da Dani Pedrosa, vincitore di tre titoli nel Motomondiale e oggi collaudatore della KTM.

Sulla TV spagnola, il 39enne ha mostrato la condotta di gara di Bagnaia, cercando di far notare al suo rivale dove è possibile batterlo. La strategia di Bagnaia a Motegi è stata chiara: partire subito fortissimo e accumulare talmente tanto vantaggio da diventare imprendibile per Martin, partito nelle retrovie.

Pedrosa, quindi, consiglia al suo connazionale di fare in modo che Bagnaia non faccia lo stesso nelle prossime gare. Anche se in Giappone, Martin non poteva fare meglio proprio perché partiva dall’11esima posizione, Pedrosa fa presente che Bagnaia è riuscito a realizzare quella strategia anche in altre gare della stagione.

“Dal quinto giro in poi, i tempi dei giri di Pecco sono tutti racchiusi nello spazio di tre decimi – afferma Pedrosa alla TV spagnola – Non fa un errore in nessuna curva, in nessun giro. Per questo dico che una delle strategie se si vuole lottare contro Pecco Bagnaia è quella di dargli fastidio“.

Per battere il due volte campione del mondo è quindi fondamentale farlo uscire da quella che Pedrosa ritiene sia la sua zona di comfort. Un consiglio per Martin, ovviamente, ma anche per Marc Marquez in vista del 2025. Nella prossima stagione, infatti, il vincitore di otto titoli iridati potrà contare sulla Ducati ufficiale. I tre si ritroveranno contro nel weekend del 18-20 ottobre in Australia, altra tappa fondamentale nella serratissima lotta iridata.