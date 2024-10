Marquez come Rossi, da non credere: ritiro e ricordo clamoroso

Marc Marquez come Valentino Rossi, spuntano immagini dal passato: ritiro e ricordo clamoroso per lui

In questi ultimi giorni si è parlato molto di Marc Marquez. Soprattutto di una sua possibile sanzione che, fortunatamente per lui, non ha subito. Il tutto è avvenuto nel corso dell’ultimo Gran Premio del Giappone, precisamente in quel di Motegi (sul circuito di Tein Ring), dove lo spagnolo non è andato oltre il terzo posto dietro il vincente Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

La sua, però, è stata una rimonta a dir poco clamorosa visto che partiva dalla nona posizione (nelle qualifiche). Un passaggio sul verde sarebbe potuto costargli molto caro al classe ’93. Nel frattempo, però, sui social network sono emerse alcuni scatti incredibili che lo ritraggono insieme ad un’altra leggenda. Foto ricordo che hanno visto coinvolto anche Valentino Rossi.

I due, però, non sono affatto gli unici ed i soli visto che sono in ottima compagnia. Immagini di alcuni anni fa quando avvenne un incontro magico, quello dei piloti insieme ad una icona del calcio che, proprio in questi giorni, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Marquez-Rossi, quell’incontro da ricordare con Iniesta

Il calcio spagnolo (e tutto il mondo dello sport) ringrazia Andres Iniesta per tutto quello che ha fatto in questi anni. La leggenda del calcio iberico ha detto “basta” con lo sport che lo ha reso come uno dei più vincenti e, soprattutto, uno dei migliori nel suo ruolo. Il classe ’84, dopo una vita trascorsa al Barcellona (e dove ha vinto tutto quello che c’era da vincere), ha chiuso la sua carriera sportiva negli Emirati Arabi Uniti, precisamente nell’Emirates.

Anche se dal 2018 al 2023 ha vissuto in Giappone dove ha rappresentato il Vissel Kobe. Anche gli amanti della MotoGp, in queste ore, hanno voluto onorarlo e ricordarlo in un evento eccezionale. Il ricordo rimanda a quando i piloti ebbero l’occasione, nel paddock del circuito di Barcellona, di conoscere “Don Andres‘. Era il 2013 ed il calciatore militava ancora nei blaugrana.

Ovviamente c’è chi ne approfittò per fare qualche chiacchierata e, soprattutto, scattarsi qualche selfie come ricordo. Proprio come fecero Valentino Rossi e Marc Marquez. Oltre il calcio, infatti, Iniesta non ha mai nascosto la sua passione per i motori. Soprattutto quelli a due ruote.