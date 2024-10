Si è chiuso il programma della 3^ giornata di Nations League. Vittorie per Kosovo, Croazia, Portogallo, Spagna, Romania e Serbia. In gol Cristiano Ronaldo, rete numero 906 per il fuoriclasse portoghese.

Nations League, ecco tutti i risultati

Lituania-Kosovo 1-2

Croazia-Scozia 2-1

Bulgaria-Lussemburgo 0-0

Polonia-Portogallo 1-3

Spagna-Danimarca 1-0

Biellorussia-Irlanda del Nord 0-0

Cipro-Romania 0-3

Serbia-Svizzera 2-0