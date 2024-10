Vittoria della Guinea nel match della terza giornata di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 in Marocco. Tripletta per Guirassy e gol di Cisse per la Guinea. In gol per l’Etiopia Markneh. Tra poco in campo Marocco e Repubblica Centrafricana. Il match lo potrete seguire sul canale 60 DTT (Sportitalia), sul nostro sito e sulla nostra app.