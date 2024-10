Spalletti-Inzaghi, pace fra i due tecnici

Tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi è scattata la pace. Dopo il caos nato dalle parole del commissario tecnico azzurro sull’inchiesta ultrà, lo stesso allenatore di Certaldo ha alzato la cornetta per parlare col tecnico nerazzurro, per chiarire quelle parole che avevano lasciato scontenti in tanti. E secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la chiamata ha dato i suoi frutti col sereno che è tornato senza alcun problema.