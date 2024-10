Dramma in Formula 1: “Finale piuttosto triste”

In attesa di rivedere i piloti in pista, arrivano le dichiarazioni che non ti aspetti da uno dei protagonisti del paddock di Formula 1

Le lineup per la prossima stagione sono oramai state quasi del tutto diramate a livello ufficiale: molte scuderie hanno comunicato quelli che saranno i loro piloti e non mancheranno anche alcuni esordienti in una vettura di F1.

Ma tanti saranno anche coloro i quali, per un motivo per un altro, hanno deciso di salutare la loro attuale scuderia per iniziare una nuova esperienza altrove. Ciò capiterà a molti piloti: da Nico Hulkenberg a Carlos Sainz, passando per Lewis Hamilton e Esteban Ocon.

Proprio quest’ultimo si è espresso poche ore fa in merito alla sua separazione con Alpine, con cui aveva in contratto in scadenza che non è stato prolungato. La sua stagione alla guida della monoposto francese si sta rivelando drammatica e ciò ha spinto le parti in causa a cambiare registro.

Ocon: “Non è andata come volevo, finale molto triste”

Di gare ne mancano sei, ma alla fine poco conta: Alpine è una scuderia sfiduciata e nella quale si respira un’aria piuttosto pesante, anche a causa alla recente decisione della casa madre di sospendere definitivamente la produzione di una propria power unit. Notizia molto difficile da digerire anche per i due piloti, Pierre Gasly e Esteban Ocon, i quali stanno vivendo una stagione in ombra.

Se Gasly ha deciso di rimanere in Apine, al fianco del debuttante Jack Doohan, Ocon andrà a rafforzare il team Haas facendo coppia con Oliver Bearman, altro giovane di cui si parla un gran bene (anche per via del suo ottimo decimo posto conquistato a Baku). Per il francese sarà un’esperienza diversa, sebbene anche quest’anno la scuderia biancorossa non stia vivendo una stagione indimenticabile (migliore di Alpine ma fino a un certo punto).

Recentemente, Ocon ha parlato a ‘F1.com’ di questa stagione travagliata a sei gare dalla sua fine: “È stata piena di problemi e questioni, e vogliamo solo essere in grado di costruire qualcosa di buono e di divertirmi al volante, che è la cosa più importante e qualcosa che non ho avuto per un po’”. Poi sul fatto di cambiare aria e di salutare Alpine ammette: “Non è andata come avrei voluto. Al momento, purtroppo, è una fine piuttosto triste”.

Il francese numero 31 al momento staziona al 18esimo posto nella griglia della classifica piloti. L’ultimo, e unico, successo in F1, risale invece al Gran premio d’Ungheria: era il lontano 2021.