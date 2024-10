Israele, Dor Peretz: “Felice di tornare in Italia”

Dor Peretz, centrocampista di Israele, alla vigilia della partita contro l’Italia è intervenuto in conferenza stampa: “Facciamo del nostro meglio quando ci sono i nostri tifosi, penso a quello, grazie a loro riusciamo a giocare al meglio. In Italia ho studiato e imparato tanto, sono stato contento di giocare a Venezia e sono felice di giocare qui a Udine con i giocatori più forti del nostro paese“.

Israele, le parole di Dor Peretz

Cosa ti aspetti dalla partita: “Per me è importante continuare sul nostro percorso, crescere nella nostra via come nazionale, è quello che vogliamo fare“.

Però non dev’essere semplice giocare in questo momento: “La situazione in Israele non è facile, giocare a calcio in questi giorni è difficile. vogliamo portare un po’ di emozioni e qualcosa di buono al nostro paese, dobbiamo essere focalizzati sulla gara e non su quanto accade fuori“.