Italia, Vicario: “Orgoglioso di essere nato in questa città”

Guglielmo Vicario, portiere dell’Italia ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro Israele.

Italia, le parole di Vicario

Che emozioni? Giocherai: “Sono figlio di questa città, è emozionante avere qui amici e familiari allo stadio, vuol dire tanto. Sono orgoglioso del percorso fatto, è motivo di orgoglio essere in nazionale e mi fa ripensare alle tappe del mio percorso“.



In cosa ti senti migliorato nell’esperienza al Tottenham: “E’ un’esperienza diversa rispetto alle precedenti, cambiare paese. Un’altra cultura, un calcio diverso, sicuramente è un bagaglio d’esperienza che fa parte del percorso che un atleta decide di intraprendere. Partecipare per il primo anno a una competizione europea mi sta insegnando, il ritmo è alto, c’è intensità. Provo cose che non avevo provato e le metto nello zainetto della carriera“.

Quanto sei emozionato dalla gara di domani visto che giocherai: “Sono molto contento, l’ho saputo ora e ovviamente sarà una doppia emozione visto che si gioca a Udine dove sono cresciuto“.