Infortunio in nazionale per Samuel Chukwueze. Come riportato da Naija News, il giocatore torna in anticipo al Milan per un problema fisico riportato nelle ultimissime ore con la Nigeria. Chukwueze si è fermato al termine della partita contro la Libia (in cui è subentrato nel secondo tempo). Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sull’entità dello stop dopo gli esami a cui si sottoporrà al rientro a Milano.