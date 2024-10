Lautaro Martinez merita di vincere il Pallone d’Oro. Così parla Lionel Scaloni, Ct dell’Argentina in conferenza stampa: “Ha avuto un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato il capocannoniere della Copa America, se lo merita più di chiunque altro. Spero possa vincerlo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che abbia questa opportunità, che se non ora, arriverà più avanti perché ha ancora un grande futuro davanti a sé“.