Dopo Nadal un altro Top dice addio al tennis, tifosi distrutti

Rafa Nadal è pronto all’addio al mondo del tennis, ma non sarà il solo: proprio come lo spagnolo anche un altro tennista di spicco saluta

Nel mondo del tennis sono giorni tristi di commiato. Prima di tutto per l’annuncio di ritiro di Rafa Nadal, ma a quanto pare non è il solo. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di appendere le racchette al chiodo in maniera definitiva, dopo essere stato combattuto per diversi mesi. Non sapeva cosa fare, come dichiarato in alcune interviste fino a qualche settimana fa.

Se fosse stato per lui sarebbe andato avanti, ma purtroppo gli acciacchi fisici negli ultimi anni si sono fatti sempre più intensi e duri da sostenere. Il 22 volte vincitore Gran Slam, ha provato a gestirsi e giocare solo i tornei più importanti ma ad un certo punto il fisico ha detto stop anche per quelli.

Infatti quest’anno non ha brillato in nessuna delle poche competizioni disputate ed è stato sfortunato dagli accoppiamenti. Questo lo ha portato a dire ufficialmente basta, con il ritiro reso pubblico tramite un video pochi giorni fa, e che sta ancora commuovendo i fan.

Tennis, nuovo addio dopo Nadal: arriva l’annuncio!

L’ultimo atto sarà la Coppa Davis, poi sarà addio per sempre. Fine di un’era per il tennis dopo che già Federer si era ritirato un paio di anni fa e con Djokovic avviato sul viale del tramonto. Inoltre anche un altro top è pronto a dire basta col tennis e lo ha annunciato negli ultimi giorni!

Si tratta di Richard Gasquet. Il tennista francese, classe 1986, è attualmente al numero 133 del ranking ATP e nel corso della sua carriera ha vinto 16 tornei ATP, l’ultimo a febbraio 2023 ad Auckland. L’apogeo della sua carriera è stato nel 2007 quando è arrivato per alcune settimane alla posizione numero 7 del ranking, inoltre ha disputato tre semifinali nei Grandi Slam. L’annuncio lo ha dato lo stesso Gasquet in un’intervista per ‘L’Equipe’, stabilendo quando avverrà il suo ritiro.

“Penso che questo sia il momento migliore per dire addio. Il Roland Garros 2025 sarà il mio ultimo torneo, è la competizione giusta per farlo. A quel punto avrò quasi 39 anni e quando ho iniziato non avrei mai pensato di poter giocare così a lungo”.

Cosa c’è nel suo futuro? “Dire basta è sempre un duro colpo, non è facile annunciarlo. Penso che sia giusto farlo ora, per il futuro vedremo”, taglia corto il francese. Secondo il quotidiano a cui ha concesso l’intervista potrebbe entrare nella Federazione francese di tennis in qualità di dirigente.