Italia, Di Lorenzo: “Doppietta e fascia da capitano, che emozione”

Giovanni Di Lorenzo, capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida di Nations League vinta 4-1 contro Israele: “Già era emozionante portare la fascia, poi anche due gol è qualcosa di bello. Serata emozionante, che mi porterò per tutta la vita. I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, a me sono capitati la scorsa stagione. La gente si fissa, è rimasta alle prestazioni passate ma io ho cominciato la stagione in maniera importante anche col Napoli e spero di continuare così. Oggi era una partita difficile, ma l’abbiamo fatta diventare facile”.