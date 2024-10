Napoli, infortunio in nazionale per Stanislav Lobotka

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all’83’ dopo un problema fisico. Secondo l’emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. “A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa“, ha detto in studio l’ex giocatore Róbert Vittek.