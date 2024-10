Come rivelato da alcuni video circolati su X, i tifosi del Burkina Faso hanno invaso il campo dopo che gli Stalloni hanno battuto il Burundi 2-0 nelle qualificazioni AFCON. Uno degli ufficiali di polizia ha colpito per sbaglio un giocatore del Burundi, tornato negli spogliatoi con il ghiaccio alla testa. Il giocatore, tuttavia, sembra essere in condizioni stabili dopo l’incidente.

FONTE: Afrika Futbolu