Arrivano novità in casa Inghilterra, secondo quanto riferito dal Times Sport, infatti, Tomas Tuchel ha accettato di diventare il nuovo CT della nazionale. L’ex tecnico di Psg, Chelsea e Bayern Monaco tra le altre, è pronto quindi per diventare per la prima volta in carriera CT. L’annuncio della federazione inglese è previsto per domani. L’incarico di Tuchel dovrebbe iniziare dal 2025.