Leo Worthington-Leese rimonta e conquista l’Eureka ME di Cipro!

Il giocatore inglese, già terzo nell’EPT Main Event di Montecarlo stagione 2023 e 17° quest’anno a Parigi, succede così ad Ankit Ahuja, campione dell’Eureka ME di Cipro nel 2023. Si tratta del secondo miglior risultato ottenuto da Worthington-Leese nella sua carriera di poker pro, che conta 142 piazzamenti a premio realizzati in circa 10 anni. Oltre ai già citati itm targati EPT, il britannico ha chiuso 8° nel 2019 al WPT Main Event di Nottingham. “Questo risultato mi fa sentire maledettamente bene,“ ha dichiaro a PokerNews subito dopo la vittoria. “Sono arrivato terzo nel Main Event dell’EPT Monte Carlo 2023 contro due grandi regular, Leonard Maue e Mike Watson, e non credo che in quel momento avrei potuto batterli. Durante il tavolo finale di oggi, invece, ho pensato di essere il miglior giocatore e mi sono concentrato per sfruttare il mio vantaggio. Ho imparato molto da Monte Carlo e da allora sento di essere migliorato parecchio.” La vittoria, che vale l’ambito trofeo e soprattutto €314.030 di premio, non è stata però una passeggiata. L’inglese ha iniziato il final table a 8 giocatori con il sesto stack, pari a 27bb. Nel secondo livello di gioco ha perso metà delle sue chips in un’azione contro il turco Recep Aydemir, al quale ha poi restituito il favore crackando la coppia di Kappa in all-in con A♠J♥ e A♥ al flop. Leo Worthington-Leese non è però riuscito ad eliminare nessuno fino alla fase 5-handed e questo ha impattato sul suo stack. La sua dotazione di chips si è ridotta ulteriormente quando è andato all-in con K♦Q♥, trovando il call dello short stack Aleksandr Razinkov con A♥6♥. A♣ come prima carta del flop e lo stack di Worthington-Leese si è sbriciolato a 5 milioni di chips, cioè solo 8,5 big blinds del livello 37. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT