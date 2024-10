Milan, il comunicato della Curva Sud: “Campagna mediatica vergognosa”

L’inchiesta sulla Curva Nord dell’Inter e sulla Curva Sud del Milan ha ancora diversi capitoli da vivere, intanto gli Ultras rossoneri si sono fatti sentire con un comunicato. Nell’ultimo periodo l’inchiesta “Doppia Curva” ha fatto parecchio scalpore e ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan. Le società stanno venendo ascoltate per indagare su eventuali legami con le rispettive curve. Intanto la Sud ha voluto chiarire alcuni aspetti attraverso un comunicato.

Milan, il comunicato della Curva Sud

“NOI siamo la Curva Sud Milano. NOI siamo gli ULTRAS del Milan. NOI siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan. NOI siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. NOI siamo sempre uno a fianco all’altro. NOI siamo quelli che abbiamo subìto ogni tipo di repressione e abbiamo sempre tenuto duro. NOI siamo quelli che hanno il Milan nel cuore e vogliono solo il bene dei nostri colori. NOI siamo questo da 16 anni, partendo dagli anni più bui dopo lo scioglimento dei gruppi storici siamo risaliti dal punto più basso per tornare a brillare come le stelle più luminose. Non abbiamo MAI gestito parcheggi, non abbiamo MAI gestito baracchini, non abbiamo MAI gestito bar, non abbiamo MAI ricevuto e soprattutto preteso biglietti dalla società, non abbiamo MAI gestito cose al di fuori del mondo ULTRAS, non abbiamo MAI compiuto atti d’intimidazione o violenza per accaparrarci profitti derivanti da attività tangenziali all’ambiente stadio. Non abbiamo MAI fatto i bagarini ma ci siamo semplicemente permessi in alcune circostanze, di differenziare i prezzi tra chi c’è sempre stato e chi ha frequentato meno assiduamente, sempre nell’interesse dei primi e mai per tornaconto personale.

Stiamo assistendo ad una vergognosa campagna mediatica di giornali e tv che tendono a fare “minestroni”, infangando ragazzi al solo scopo di fare audience, la cui unica colpa è quella di aver stretto rapporti lavorativi e di amicizia con personaggi più o meno famosi. Questo attacco di massa non vi consentirà in alcun modo di scalfire quanto di buono fatto da queste persone, come ad esempio le tante iniziative di beneficienza organizzate in primis da loro nel nome della curva, ogni qual volta c’è stato bisogno di fare del bene (alluvione in Emilia-Romagna e raccolte benefiche per Palestina e senza tetto milanesi, le ultime di una lunga serie). Vediamo puntualmente (e senza pudore) sputtanate queste persone in ogni articolo o in ogni trasmissione, come se organizzare eventi con cantanti famosi o aprire attività commerciali in maniera del tutto REGOLARE fosse un reato.

