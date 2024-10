Portogallo, Leao: “Quando sono qui sento il sostegno di tutti”

“Quando sono qui sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me“. Così Rafael Leao dopo il pareggio 0-0 del suo Portogallo contro la Scozia in Nations League.

Leao ha parlato poi così della partita: “Non dico che fosse una vittoria garantita come molti si aspettavano, ma sapevamo che contro la Scozia sarebbe stata una partita complicata. Giocavano in casa; sapevamo che sarebbe stata una partita completamente diversa rispetto alla Polonia; una squadra agguerrita. Avevamo la stessa intensità, solo che non eravamo efficaci sotto porta“.

Sulle richieste di Roberto Martinez: “L’allenatore mi ha chiesto profondità e uno contro uno e di fare il meglio che posso. Fondamentalmente, fare il mio gioco per creare opportunità. Erano una squadra molto corta; avevamo poco spazio e l’allenatore voleva che facessi movimenti profondi con e senza palla“, ha risposto.