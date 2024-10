Sainz commovente: tifosi Ferrari in lacrime

Carlos Sainz, l’ultimo annuncio non può non far piacere ai tifosi della Ferrari che si apprestano a saluta il pilota spagnolo

Carlos Sainz sta per chiudere la sua avventura in Ferrari e non vuole deludere le aspettative nemmeno in quest’ultima parte di stagione. Alla stampa spagnola ha sottolineato un aspetto che non può che esaltare tutti gli appassionati.

Mancano sei Gran Premi alla fine di questa stagione di Formula 1. La battaglia per entrambi i titoli mondiali è più aperta che mai con Lando Norris che proverà a recuperare i 52 punti che lo distanziano da Max Verstappen. La McLaren è senza dubbio la scuderia più in forma e ha le carte in regola per portare a casa almeno il Campionato Costruttori. Dopo una pausa lunga un mese, domenica prossima si torna ad accendere i motori in quel di Austin, con il GP del Texas. Anche la Ferrari proverà a dire la sua, su una pista che però dovrebbe premiarla meno rispetto a Baku o Singapore.

Carlos Sainz, l’ultimo desiderio con la Ferrari

Leclerc e Sainz proveranno a regalarsi un buon finale di stagione. Carlos poi ha un desiderio particolare. Per lui questo ultimo scorcio di anno sarà la conclusione della carriera in Ferrari, dopo 4 anni trascorsi comunque su buoni livelli. L’arrivo di Lewis Hamilton gli costerà il posto nel 2025, annata in cui gareggerà in F1 alla Williams, con ritrovata ambizione. Prima di trasferirsi in Inghilterra, però, Sainz ha un ultimo desiderio da esaudire.

Come dichiarato a Marca, il pilota spagnolo vuole concludere nel migliore dei modi la sua esperienza in Ferrari. Ai colleghi spagnoli ha precisato: “Tra vincere ancora una gara con la Ferrari o la prima in Williams sceglierei la Rossa, perché sono focalizzato sul breve termine“.

Poi ha aggiunto: “Vorrei vincere ancora una gara prima di dire addio alla Ferrari. Messico e Las Vegas sono i tracciati dove potremo avere più chance“. In effetti sono piste dove la SF-24 potrebbe comportarsi in modo egregio, viste le caratteristiche delle stesse e i buoni risultati ottenuti in passato. Vedremo se dopo aver piazzato l’acuto di Melbourne, Sainz riuscirà a bissare quella gioia con un altro passo sul gradino più alto del podio.