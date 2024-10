ESCLUSIVA SI Pedullà: “Triestina, nuovo tecnico cercasi. Spunta Clotet”

La Triestina cerca un allenatore, nei giorni scorsi ha provato con Breda che non ha trovato un accordo e che preferisce aspettare la Serie B, ci sarebbe sempre Attilio Tesser ancora sotto contratto, ma la novità si chiama Pep Clotet. Sì, proprio l’ex allenatore del Brescia che si trova da qualche giorno in Italia e che ieri era in tribuna a Trieste per la gara dell’Under 21. Vedremo se questa possibile svolta è legata alla trattativa societaria con l’ingresso di alcuni imprenditori russi come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Clotet ha lavorato recentemente con la Torpedo Mosca, potrebbe essere un indizio.

FONTE: ALFREDO PEDULLà.