Fiorentina, a Lecce per la conferma dopo la bella vittoria sul Milan

Dopo la bella vittoria interna contro il Milan, la Fiorentina di Raffaele Palladino tornerà in campo domenica alle ore 15 sul campo del Lecce. Una bella vittoria, contro la formazione rossonera, che ha donato nuova consapevolezza a una squadra che nelle prime uscite in campionato aveva vissuto un cammino altalenante. Luca Gotti invece si aspetta risposte positive, forse le prime in questa Serie A.

Le probabili formazioni:

LECCE-FIORENTINA (Domenica 20 ottobre, ore 15.00)

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, K. Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino