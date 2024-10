Atalanta, contro il Venezia per iniziare a risalire la classifica

Bisogna andare oltre la Champions League. Gian Piero Gasperini si aspetta risposte dalla sua Atalanta anche in campionato, dove il cammino è già diventato tortuoso dopo le prime giornate. Contro il Venezia, in trasferta, servirà una prova di vera sostanza per far sì che la formazione orobica acquisisca un nuovo tipo di consapevolezza.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini