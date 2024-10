Battaglia contro Marquez: Bagnaia è costretto

Non c’è solo Martin da fronteggiare. Per Bagnaia si prospetta un’altra grande sfida e sarà altrettanto difficile

Essere un campione del mondo porta con sé, inevitabilmente, una serie di responsabilità e pressioni che i rivali spesso non hanno. È l’altra faccia della medaglia indossata dai grandi campioni che, se da un lato godono per i loro trionfi, dall’altro sono costretti a vivere la propria carriera cercando di non scendere mai dal piedistallo dove sono saliti con tanta fatica.

È il caso di Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo di MotoGP, e attualmente in lotta per il terzo titolo consecutivo in MotoGP. Tra lui e uno storico tris c’è l’ostacolo Jorge Martin, suo acerrimo rivale sportivo che da due anni prova a soffiargli il primo posto. E quest’anno è davanti, con 10 punti di distanza quando mancano soltanto quattro gare alla fine della stagione.

La pressione però sembra averla tutta Bagnaia che, ancora una volta, deve dimostrare di essere luì il più forte, anche per mantenere un titolo che l’anno prossimo peserà tantissimo nel box Ducati. Pecco, infatti, dovrà accogliere Marc Marquez come nuovo compagno di squadra, di fatto portandosi sulle spalle un ulteriore peso ovvero quello di dover competere con un otto volte campione del mondo. La sfida tra l’italiano e lo spagnolo si preannuncia, con mesi di anticipo, entusiasmante. A parlarne, di nuovo, è stato un personaggio che di MotoGP se ne intende e parecchio anche.

Marquez-Bagnaia, Giacomo Agostini si espone sul duello

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo e leggenda del motociclismo mondiale. Per il Campionissimo, Bagnaia ha un carattere più riflessivo che, unito alle esperienze pregresse, potrebbe aiutarlo a superare i momenti di stress che da qui alla fine della stagione lo coinvolgeranno.

Per potersi definire “idolo della gente”, però, c’è bisogno di avversari degni. Ed è qui che Giacomo Agostini tira in ballo Marc Marquez, e la rivalità che ne potrebbe nascere l’anno prossimo. “Pecco deve continuare a vincere a ripetizione e se batterà Marquez con la stessa moto avrà superato l’esame di laurea“, ha commentato Agostini.

Solo dieci punti, dunque, dividono Jorge Martin e Bagnaia in classifica in un finale di stagione che si preannuncia già rovente poi ci sarà tutto il tempo per concentrarsi sulla prossima sfida per Pecco, quella della prossima stagione contro Marc Marquez.