Bologna, domani la trasferta contro il Genoa. Le ultime di formazione

Dopo il pareggio interno contro il Parma prima della sosta, sabato il Bologna farà visita a un Genoa in grande difficoltà dopo gli ultimi risultati. Diversi dubbi sia per Alberto Gilardino sia per Vincenzo Italiano, ecco le probabili formazioni delle due squadre.

GENOA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-1-1): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vázquez; Zanoli, Frendrup, Bohinen, Thorsby, Martin; Melegoni; Pinamonti. All. Gilardino

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Juan Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano