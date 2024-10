Milan, effetto derby finito. Ora testa bassa e lavorare

Il Milan riparte domani dalla sfida contro l’Udinese. I rossoneri sono arrivati alla pausa con la sconfitta di Firenze al Franchi, affrontando due settimane molto intense di polemiche, sopratutto per le reazioni in campo, in particolare di Theo Hernandez. E, oggi, Paulo Fonseca ha presentato la sfida contro l’Udinese “lato Milan”. Una presentazione in cui il tecnico portoghese ha ribadito la sua volontà di far crescere e migliorare la squadra rossonera.

Milan, Fonseca nervoso?

Le parole del tecnico rossonero sono apparse condizionate anche da un velo di nervosismo. Una leggera agitazione emersa anche nel modo di porsi ed esprimersi dell’allenatore lusitano. Fonseca, nel parlare del proprio lavoro e delle scelte, ha utilizzato un’espressione colorita. Un segnale non esattamente di serenità in vista della gara casalinga contro l’Udinese. Una sfida importante anche in ottica classifica, vista la posizione avanzata ricoperta al momento dai bianconeri friulani.

Senza Theo

Sul campo l’effetto positivo della vittoria del derby sembra ormai svanito. Il Milan di Fonseca deve ripartire da sé stesso, dal suo gioco, dalla ricerca di una maggiore solidità difensiva e dai singoli. Se Pulisic, pur rimandato a casa perché stanco dalla Nazionale USA, sarà comunque in campo, lo stesso non sarà per Theo Hernandez. Il francese sarà squalificato a causa del rosso rimediato nel finale di Fiorentina-Milan. Un’arma in meno per Fonseca che non avrà uno degli elementi chiave del Milan in una sfida fondamentale per il prossimo futuro.

Con lui mancheranno lungodegente Florenzi e Bennacer. E poi Sportiello e Calabria.

La fine dell’effetto positivo del derby la si vede anche nelle possibili scelte di Fonseca. Infatti, domani potrebbe per la prima volta da diverse settimane non essere negli undici titolari nemmeno Tammy Abraham, simbolo pur non comparendo nel tabellino marcatori della vittoria nella stracittadina.

Al suo posto potrebbe rivedersi Noah Okafor, reduce da alcune apparizioni negative.