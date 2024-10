UFFICIALE Taranto, sottoscritto l’accordo con Apex Capital Global LLC

Il Taranto Fc 1927 comunica di aver sottoscritto un accordo di cessione del Club con APEX Capital Global LLC. È stato già sottoscritto un accordo preliminare e nei prossimi giorni si procederà a portare avanti gli step successivi per la cessione formale del Club. A tal proposito, confermiamo la presenza della APEX Capital Global LLC in città per concludere alcuni di questi aspetti e questa mattina si è formalizzata la presentazione dello stesso alla squadra e all’intero staff, pertanto, a parte da oggi, la gestione tecnica ed organizzativa viene affidata a questi ultimi. Terremo informata la tifoseria e la Città nei giorni a seguire. Alla APEX Global Capital LLC facciamo i migliori auguri per traguardare insieme alla città e alla tifoseria i migliori risultati.