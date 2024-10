Juventus-Lazio 1-0: decide un autogol di Gila

Termina 1-0 la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. A decidere la gara uno sfortunato autogol nel finale firmato da Mario Gila. Lazio che era rimasta in 10 al 24′ per l’espulsione di Romagnoli che torna così a perdere dopo 4 vittorie tra Campionato e Europa League.

Lazio: Provedel; Tavares, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni (C); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini Lu., Patric, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli. Allenatore: Marco Baroni.

La partita

Partenza lenta allo Stadium tra Juventus e Lazio con i biancocelesti più intraprendenti. Match che ha la sua svolta al 24′. Kalulu viene atterrato da Romagnoli al limite dell’area di rigore il VAR richiama l’arbitro che non può che espellere l’ex capitano del Milan. Lazio in 10. Sulla punizione seguente Vlahovic va solo vicino al vantaggio. In chiusura di primo tempo è prima ancora Vlahovic, girata al volo del serbo su cross di Locatelli e palla sul fondo e poi Gatti a sfiorare l’1-0. Zampata al volo su traversone da sinistra di Cambiaso, del difensore che manda la palla sopra la traversa. In avvio di ripresa prima Castellanos sfiora il gol. Poi Vlahovic colpisce la traversa. Il serbo approfitta di un pallone in area dopo una deviazione di Gila, centrando il legno a Provedel battuto. A 4 dal termine è poi un autogol di Gila a decidere la gara. Premiato lo sforzo della Juve, con Cabal che sale sulla sinistra e mette in mezzo. Gila svirgola il pallone, spedendolo alle spalle di Prrovedel. Nel finale contatto Pellegrini-Cambiaso, per l’arbitro non c’è nulla. Finisce così 1-0 con la Juve che aggancia momentaneamente il Napoli in vetta.