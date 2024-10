Lazio, Baroni: “Peccato per l’autogol, rimane un’ottima prestazione”

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro la Juventus.

Cosa rimane della serata: “Rimane un’ottima prestazione, consapevole, con personalità e con attenzione. Rimanere in 10 ha condizionato, ma la squadra mi è piaciuta. Ci dispiace per il risultato, ma la prestazione è stata fatta con compattezza e personalità“.

Determinante l’uscita di Tavares: “Sicuramente, ha qualità ed energia e ha la capacità di farci alzare. Con i cambi ho cercato la qualità nel palleggio, non volevo che la squadra calciasse e si allungasse. Abbiamo tenuto le distanze: peccato per l’episodio dell’autogol, ma rimane una prestazione importante“.

Castrovilli largo nel 4-4-2 è da riproporre? E Cabal l’ha valorizzato lei: “Cabal ha messo una gran palla, ma si poteva fare meglio. Gaetano ha qualità, può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. Mi serviva più qualità, c’era bisogno di più gestione della palla e lui ce la poteva dare, così come aiuto nella copertura. Peccato, ma ci poteva stare per la stanchezza di arrivare in ritardo“.