Prima il segnale di mandare in panchina Abraham, Leao e Tomori, poi una gara di sofferenza fino al triplice fischio: Fonseca può respirare e il suo Milan ritrova i tre punti dopo le due sconfitte consecutive che hanno preceduto la sosta per le nazionali. E’ servito il fendente mancino di Chukwueze, poi tanta sofferenza nel finale, per portare a casa il successo.

Una partita oltremodo complicata, ma ora il Milan si proietta alla Champions di martedì: a San Siro arriva il Brugge.