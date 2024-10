Il video fa impazzire i tifosi: Sinner da non credere

Un video decisamente inconsueto quello che sta circolando su Sinner. Stavolta non riguarda colpi vincenti o altre prodezze ma ben altro

Un ultimo mese da brividi per Jannik Sinner. Archiviata la ricca esibizione di Riyad, l’azzurro ha deciso di saltare l’Atp di Vienna, al via da lunedì, rinunciando così alla difesa del titolo vinto un anno fa in finale con Medvedev.

La mancata conferma dei 500 nel ranking ATP non influirà in alcun modo sul primato dell’azzurro già certo di essere premiato alle Finals di Torino come numero uno del ranking Atp a fine 2024. Prima del torneo dei Maestri, Sinner sarà in campo nell’ultimo Masters 1000 della stagione a Bercy. Gran finale poi con la Final Eight di Coppa Davis a Malaga nella quale gli azzurri di Volandri proveranno a bissare il trionfo di un anno fa.

Il tutto mentre continua a incombere sul futuro di Sinner l’atteso pronunciamento del TAS di Losanna che deve decidere se accogliere o meno l’appello presentato dalla WADA contro l’assoluzione dell’azzurro dalla positività a un controllo antidoping emersa a ridosso del Masters di Indian Wells. La sentenza è attesa a inizio 2025, vedremo se prima o dopo l’Australian Open. La richiesta della Wada è di uno o due anni di squalifica.

Sinner non lascia nulla al caso, il video da Riyad

Tornando all’attualità tennistica, ha sorpreso tutti un video circolato sui social con Sinner protagonista sul campo dove si sono disputati i match del “Six Kings Slam”. Nel finale si vede il tennista azzurro alle prese con una particolare procedura che conferma la sua grande attenzione per ogni dettaglio.

Prima di una seduta di allenamento insieme al suo staff, Sinner ha voluto misurare le linee perimetrali del rettangolo di gioco camminandoci sopra. Lo ha fatto alla vecchia maniera ovvero mettendo un piede davanti all’altro e senza cambiare traiettoria. Potrebbe sembrare, a una prima impressione, un esercizio per mantenere l’equilibrio e, invece, è a tutti gli effetti una misurazione del campo per verificare se lo stesso avesse le dimensioni giuste.

Sinner ha compiuto la sua misurazione sotto lo sguardo di Marco Panichi e Ulises Badio che l’hanno osservato attentamente nella sua camminata. Alla fine, il responso è stato positivo. Il campo di Riyad era delle dimensioni giuste anche se ha fatto discutere per un altro motivo.

Nei match della prima giornata, infatti, l’inquadratura televisiva era troppo elevata e ha impedito agli spettatori una corretta visibilità della pallina che spesso “spariva” durante gli scambi. In seguito alle numerose segnalazioni, dalle semifinali, le riprese sono state abbassate e la qualità delle immagini è decisamente migliorata.