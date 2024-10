Uragano Valentino Rossi, arriva una decisione surreale: tutto stravolto!

L’ultima scelta di Valentino Rossi ha realmente sorpreso tutti e stravolto i piani per la MotoGP: cosa è successo

La notizia degli ultimi giorni che ha cambiato i piani per il finale di stagione della MotoGP riguarda Fabio Di Giannantonio, il quale sarà costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti in calendario a causa di un inevitabile intervento chirurgico alla spalla sinistra. Infatti, il pilota della Ducati VR46 Racing patisce un problema di lussazione da metà agosto, ovvero dalle prove libere del GP d’Austria, e da quel momento gareggia infortunato.

Chi prenderà il suo posto a Sepang e Valencia in sella alla Ducati del team Pertamina VR46? La decisione avrebbe dell’incredibile ed è stata maturata in poco tempo anche dallo stesso Valentino Rossi. Il campionissimo si è confortato chiaramente con il manager Gigi Dall’Igna prima di muovere qualsiasi passo in avanti e ne avrebbe ottenuto il placet.

Perciò – secondo le informazioni in circolazione nelle ultime ore riportate anche da ‘Gpone’ – Fabio Di Giannantonio potrebbe essere sostituito da Andrea Iannone. A Sepang potrebbe avvenire uno dei ritorni più attesi e meno previsti dell’universo MotoGP. Il pilota di Vasto oggi in Superbike è tra le opzioni che in questo momento prende maggiore quota, per cui se ne attende l’annuncio.

MotoGP, Valentino Rossi ha deciso: sì al grande ritorno a partire da Sepang

L’ultima volta che Andrea Iannone ha gareggiato in MotoGP risale a cinque anni fa, poi un lungo stop. Per il 35enne, anche alla luce delle sue considerazioni di alcuni mesi fa, sembrava scaduto il tagliando per i sogni nel Mondiale e invece eccolo riapparire in una situazione non prevista e quindi ancor più emozionante. Malesia e Spagna potrebbero essere le sue gioie, in una condizione di emergenza.

Quella di Sepang è una pista che chiuderebbe il cerchio di un conto in sospeso che Andrea Iannone ha con la sua carriera da pilota, siccome fu proprio nel Motomondiale del 2019 in Malesia che risultò positivo a un test antidoping, con conseguente squalifica di quattro anni.

Valentino Rossi starebbe particolarmente spingendo per questa soluzione, sebbene si tratterebbe di un salto nel buio, alla luce del fatto che Iannone non ha svolto nemmeno un test. L’altra ipotesi conduceva a Danilo Petrucci, ma pare non sia stata approfondita. Una situazione particolare che potrebbe dunque un grande ex a fare il suo rientro in MotoGP, quasi a chiudere un cerchio.