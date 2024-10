Fiorentina, finalmente il ‘Flaco’ Colpani: due gol per spegnere le critiche

Andrea Colpani risorge al Via Del Mare dopo 9 giornate: un inizio in sordina per uno degli acquisti più promettenti della Fiorentina arrivato dal Monza dopo una stagione travolgente agli ordini di Raffaele Palladino che l’ha fortemente voluto in maglia viola.

Protagonista assoluto dello show tennistico in quel di Lecce, il Flaco ha segnato i primi due gol con la nuova casacca con il tecnico che ha sempre fatto affidamento su di lui nonostante le difficoltà iniziali in una piazza calda come quella di Firenze.

Agli inizi di settembre Palladino parlava così a proposito del classe ’99 arrivato alla Fiorentina sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 12 milioni di euro: “Mi auguro che Colpani si ripeta, può ancora crescere, ha margini di miglioramento ampi ed è un ragazzo per bene oltre che un grande professionista. Ci teneva davvero a venire qua, a prescindere dalla mia presenza, voleva fortemente fare questo passo”.

In fin conti chi ben comincia è a metà dell’opera: i tifosi viola hanno dovuto attendere 9 giornate per il primo sigillo di Colpani. Ora che finalmente il ghiaccio è stato rotto, la strada non può che non essere in discesa.